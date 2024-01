MIT: mens goedkoper dan AI bij meerderheid van de banen

De meeste jobs kunnen voorlopig niet op een rendabele manier vervangen worden door artificiële intelligentie (AI). Dat zeggen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in een van de eerste diepgaande studies naar de vervangbaarheid van mensen door AI.

De onderzoekers keken of het voordeliger was om verschillende taken te automatiseren in plaats van ze door mensen te laten uitvoeren, onder meer bij het werk van leraren en schatters van onroerend goed. Het gaat om taken waarbij automatische beeldherkenningssoftware kan worden ingezet.

Het onderzoeksinstituut ontdekte dat 23 procent van de werknemers -gemeten in termen van hun loon in dollar- vervangen kon worden. In alle andere gevallen was het voordeliger om mensen het werk te laten doen, omdat het installeren en gebruiken van AI-systemen duurder is. In de toekomst wordt het waarschijnlijk efficiënter om taken te automatiseren.

2030

De wetenschappers denken dat tegen 2030 tot 40 procent van de banen een impact zal voelen van AI, als de kosten dalen en de nauwkeurigheid verbetert. De sectoren waar verdere automatisering het meest gangbaar wordt geacht, zijn retail, transport en gezondheidszorg, klinkt het. In de bouw acht men de kans kleiner. Eerder waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds voor de ingrijpende gevolgen als AI-toepassingen zoals ChatGPT steeds meer taken overnemen van mensen. De opkomst raakt volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva wereldwijd bijna vier op de tien banen.