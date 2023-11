Nee, AI is nog niet uw favoriete werkinstrument

ChatGPT is de meest gebruikte AI-tool in België… maar dan vooral voor persoonlijke doeleinden en nauwelijks in een professionele context.

Slechts 7% van de Belgen gebruikt AI-tools tijdens het werk. Dat is een van de conclusies uit het Digital Consumer Trends Report van Deloitte op basis van een 2.000-tal ondervraagde Belgen. De bevraging gebeurde al in juni, maar de resultaten zijn pas nu bekend gemaakt.

Dat AI (nog?) niet ons favoriete werkinstrument is, wil niet zeggen dat de Belg AI helemaal links laat liggen. In juni zei bijna een op de vier Belgen (23%) dat hij of zij al gebruik gemaakt heeft van generatieve AI. Maar in veel gevallen blijft het wel tot experimenteren. Slechts één op vijf doet er wekelijks een beroep op en maar één op de twintig gebruikt het op dagelijkse basis.

Wat opvalt is dat 32% van de Belgen die al AI-tools uitprobeerden zegt dat ze het tot nu toe maar één of twee keer gebruikt hebben. Vincent Fosty, Technology, Media and Telecommunications Industry Lead bij Deloitte Belgium, ziet hier een hype-effect in: ‘Mensen zien en horen over de AI-hype en willen het al eens zelf uitproberen. Ook belangrijk is dat we enkel meerderjarigen bevraagd hebben. Misschien zien jongeren wel meer creatieve mogelijkheden in AI’.

© Deloitte

Vooral ChatGPT

Van al wie generatieve AI al minstens één keer gebruikt heeft, is ChatGPT de meest populaire tool: 43% onder hen heeft het al gebruikt. De Bing AI Chat van Microsoft staat met 6% op de derde plaats en moet Snapchat My AI (8%) laten voorgaan. De grafische beeldgeneratoren DALL-E 2 en Midjourney vervolledigen de top-5 van meest gebruikte tools.

Wat opvalt is dus dat de technologie voornamelijk persoonlijk gebruik dient, maar liefst 7 op 10 AI-gebruikers doen dit voor louter persoonlijke doeleinden. Slechts 29% van de mensen die generatieve AI hebben gebruikt, gebruikt de tools ook in hun job of opleiding. Dit komt overeen met 7% van de totale populatie. Ergens is dat wel wat verwonderlijk, aangezien tegelijkertijd 30% van de Belgen ervan overtuigd is dat hun werkgever het gebruik van AI om dagelijkse taken te automatiseren zou toejuichen. ‘Het is nog niet zo dat de tools een vaste plek hebben veroverd in onze workflows. Naar de toekomst toe verwachten we dat de technologie vaker gebruikt zal worden om eenvoudig werk te automatiseren en op die manier de productiviteit te verhogen’, aldus Fosty. Als we nog wat meer extrapoleren, komen we op basis van dit onderzoek uit op welgeteld 1 procent van alle Belgen die ChatGPT dagelijks gebruiken en ongeveer 5% die het wekelijks gebruikt.

Weinig bewustzijn over fouten van AI

Uit het onderzoek blijkt ook dat een aanzienlijk deel van de respondenten zich niet bewust is van de mogelijke onnauwkeurigheden van AI-tools. Maar liefst één op drie gelooft dat de technologie altijd feitelijk accurate antwoorden produceert en dat die antwoorden onbevooroordeeld zijn. Het toont aan dat er op vlak van AI-geletterdheid nog grote stappen te zetten zijn.