New York Times klaagt OpenAI en Microsoft aan wegens schending auteursrechten

The New York Times klaagt OpenAI en Microsoft aan omdat artikelen zonder toestemming zijn gebruikt om chatbots te trainen. Volgens het Amerikaanse dagblad wordt daarmee het auteursrecht geschonden.

The New York Times is de eerste grote Amerikaanse mediaorganisatie die de bedrijven, de makers van ChatGPT en andere populaire AI-platforms, aanklaagt over auteursrechtenkwesties. Volgens de aanklacht is er onrechtmatig gebruikgemaakt van miljoenen artikelen.

Volgens het dagblad moeten de gedaagden verantwoordelijk worden gehouden voor ‘miljarden dollars aan wettelijke en werkelijke schade’ in verband met het ‘illegaal kopiëren en gebruiken van het unieke waardevolle werk van The Times’. Ook wordt er geëist dat de bedrijven alle chatbotmodellen en trainingsgegevens vernietigen waarin auteursrechtelijk beschermd materiaal van de krant is gebruikt.

Bronvermelding

Eerder dit jaar concludeerde nieuwswaakhond NewsGuard al dat tientallen nieuwssites kunstmatige intelligentie gebruiken om razendsnel artikelen van gerenommeerde media te hergebruiken zonder bronvermelding. De websites maken ook niet duidelijk dat AI was ingezet bij het schrijven van de artikelen. De onderzoekers troffen nieuwssites aan die chatbots inzetten voor artikelen van media als The New York Times, CNN en Reuters.

Daarbij leken de sites gebruik te maken van software die specifiek was ingericht om artikelen te vinden, te herschrijven en automatisch te publiceren zonder tussenkomst van een mens. Op enkele sites stonden ook advertenties van grote bedrijven.