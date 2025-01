Nvidia bouwt AI-supercomputercentrum voor Nederlandse overheid

Tijdens een bezoek aan Silicon Valley hebben vertegenwoordigers van Nederland een deal gesloten met Nvidia. Dat zal een AI-supercomputercentrum helpen bouwen.

Nederlands minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts was op bezoek in Silicon Valley, waar hij een ontmoeting had met leidinggevenden van Nvidia. Ze sloten een overeenkomst rond de bouw van een AI-faciliteit. Nvidia zal hardware en expertise leveren voor de bouw daarvan. Het is de bedoeling dat een AI-supercomputer er onderzoek en ontwikkeling zal versnellen, leerde een persbericht donderdag.

‘Voordat er een schop de grond in kan, moeten we er zeker van zijn dat de benodigde kennis en hardware beschikbaar is’, zei Beljaarts. Nederland wil zich positioneren als leider op het gebied van AI. Daartoe reserveerde de overheid in januari 2024 meer dan €200 miljoen om lokale investeringen in de technologie te stimuleren.

Eigen LLN

‘Azië en de VS hebben het voortouw genomen en Europa zal een inhaalslag moeten maken’, zei toenmalig minister van Economische Zaken Micky Adriaansens toen over de ontwikkeling van AI. De overheidsstrategie rond AI wil prioritair AI-talent stimuleren, infrastructuur opbouwen, veilige toepassingen waarborgen en samenwerking via entiteiten zoals de Nederlandse AI-coalitie mogelijk maken. Het begon vorig jaar ook met het bouwen van een eigen ‘veiliger’ LLM, GPT-NL genaamd.

Voor deze plannen heeft Nederland meer rekenkracht nodig om AI-machines te trainen. Naast Nvidia had Beljaarts ook een ontmoeting met chipmaker AMD. De missie was volgens de regering immers ook bedoeld ‘de relaties te versterken’ tussen Nederlandse en Amerikaanse technologiebedrijven in het algemeen.