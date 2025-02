OpenAI geeft ChatGPT meer ‘intellectuele vrijheid’

OpenAI heeft een aanpassing doorgevoerd waardoor haar modellen vrijer kunnen spreken. Tot nu toe weigerden de chatbots vaak deel te nemen wanneer een onderwerp politiek, seksueel of moreel gevoelig lag.

Het bedrijf kondigde vorige week al aan dat het haar 187 pagina’s tellend Model Spec heeft aangepast. Dat document bevat de regels over hoe een AI model van OpenAI zich moet gedragen en wanneer het zich moet onthouden van commentaar.

Daarin krijgt het model nu meer ‘intellectuele vrijheid’, wat wil zeggen dat het bepaalde onderwerpen breder kan bespreken, er over kan debatteren en tekst kan produceren zonder te botsen op haar eigen regels waardoor het geen antwoorden geeft. Ook krijgt het als nieuw principe mee dat het niet mag liegen door onjuiste uitspraken te doen of door context weg te laten.

Hoe breed dat gaat, valt vooralsnog moeilijk exact te bepalen. Algemeen ga je vaker gevoelige onderwerpen kunnen bespreken of er vragen over stellen met ChatGPT. Denk daarbij aan politieke uitspraken of handelingen, vroeger zou het daar standaard op antwoorden dat het je niet kan helpen. Nu zou het daar wel op moeten antwoorden, of tenminste meer context moeten geven.

Meer nuance, niet ongecensureerd

Techcrunch geeft als voorbeeld van zo’n onderwerp ‘Black lives matter’ versus ‘All lives matter’, wanneer we dat aanbrengen bij ChatGPT, krijgen we een genuanceerd antwoord dat beide uitspraken duidt en context meegeeft over het ontstaan. Wanneer we doorvragen krijgen we ook bronnen om bepaalde uitspraken te staven.

Een eveneens gevoelig onderwerp zijn erotische gesprekken. Algemeen doet ChatGPT daar niet aan mee, maar op fora als Reddit zijn talloze manieren te vinden om de bot alsnog te laten meegaan in een meer expliciet gesprek. Sinds de aanpassing melden verschillende gebruikers dat zoiets voortaan makkelijker gaat. Al zeggen sommigen dat ze zo goed als geen verschil merken. Het lijkt erop alsof hier nog steeds een beperking op rust, maar dat ze wel makkelijker te omzeilen valt.

Waarom OpenAI de aanpassing doorvoert is niet helemaal duidelijk. Het kan zijn dat het bedrijf haar beleid aanpast nu er onder de Amerikaanse president Trump een trend is van gebruikers niet te bestraffen voor het bespreken van gevoelige onderwerpen op techplatformen. Maar het kan evenzeer zijn dat OpenAI merkt dat het zo gebruikers verliest aan concurrenten die minder strikt zijn, waardoor het de regels wat versoepelt.