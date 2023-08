OpenAI komt met ChatGPT voor bedrijven

OpenAI, het Amerikaanse bedrijf achter de populaire AI-chatrobot ChatGPT, komt met een versie van de tool voor bedrijven

ChatGPT Enterprise werd maandag gelanceerd en is ontworpen om bedrijven toegang te geven tot een verbeterde versie van de chatrobot, gecombineerd met een hoger niveau van beveiliging en gegevensbescherming dan eerdere versies.

Gegevensbeveiliging is een belangrijk thema aangezien een aantal grote concerns, waaronder Apple, Amazon en Samsung, eerder hun werknemers verboden ChatGPT te gebruiken uit angst dat gevoelige gegevens openbaar zouden worden gemaakt.

De professionele versie van ChatGPT is vergelijkbaar met Bing Chat Enterprise, dat al wordt aangeboden door Microsoft. Net als ChatGPT Plus, de betalende versie van de dienst voor het grote publiek, zal deze GPT-4 bevatten, het meest recente AI-model van OpenAI.

De lancering komt er nadat OpenAI het eerdere succes na de lancering van de ChatGPT niet kon verzilveren. Uit een onderzoek dat Pew Research maandag in de Verenigde Staten uitvoerde, blijken ook de twijfels die het gebruik van AI, en ChatGPT in het bijzonder, oproept: tweederde van de ondervraagden maakt zich zorgen dat de tool niet verder wordt gereguleerd. Bovendien zei 52 procent van de ondervraagde Amerikanen meer ‘bezorgd’ dan ‘enthousiast’ te zijn over het toenemende gebruik van kunstmatige intelligentie.