OpenAI komt met eerste ontwikkelaarsconferentie

De maker van onder meer ChatGPT heeft een eerste DevDay aangekondigd. Bedoeling is om nieuwe tools te tonen en klanten toe te laten met technische medewerkers te discussiëren.

De ontwikkelaarsconferentie is gepland voor 6 november 2023 in San Francisco. Het zal meteen de eerste zijn voor OpenAI, dat het voorbije jaar sterk groeide. Het bedrijf werkt al jaren aan grote AI-modellen zoals Dall-E, GPT-3 en GPT-4 maar zag het voorbije jaar veel succes met ChatGPT, een chatrobot gebaseerd op generatieve AI.

De hype rond die generatieve AI heeft de voorbije maanden onder meer gezorgd voor een hausse in investeringen in technologie en een sterke vraag naar chips die dat soort AI kunnen trainen. OpenAI zegt dat ondertussen 2 miljoen ontwikkelaars met die verschillende modellen aan de slag zijn. Een deel daarvan zal nu dus fysiek met de makers in discussie kunnen gaan.