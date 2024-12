OpenAI wil af van non-profitstructuur

ChatGPT-maker OpenAI past haar structuur aan. Het wil haar for profit-tak een grotere rol geven om zo grote investeerders aan te trekken.

OpenAI begon in 2015 als een non-profitorganisatie die vooral met onderzoek grote stappen in AI-ontwikkeling wou zetten. Nu stelt het bedrijf dat het moet transformeren om aan die missie te voldoen.

Vandaag heeft OpenAI een for profit afdeling, het is die tak waar Microsoft de afgelopen jaren in investeerde. Maar die afdeling valt nog steeds onder de non-profit OpenAI. Het plan is om die for profit afdeling om te vormen tot een public benefit corporation (PBC).

Zo’n PBC structuur maakt dat er vlotter investeerders kunnen instappen, die daar ook aandelen voor in ruil krijgen. Daar lijkt het OpenAI vooral om te doen. Het bedrijf erkent dat het bij haar start in 2015 vooral met onderzoek grote stappen wilde zetten. Intussen is duidelijk dat dit onderzoek ook nood heeft aan supercomputing clusters en dat kost bijzonder veel geld. Of anders gezegd: om van theoretische AI naar een werkbare tool te gaan, is meer nodig dan enkel uitstekende wetenschappers en ingenieurs.

Als PBC kan het bedrijf vlotter geld ophalen, waardoor het beter kan concurreren met andere AI-spelers. Aandeelhouders krijgen dan ook echt aandelen van het bedrijf en hebben zo in principe ook meer inspraak dan momenteel het geval is.

Vandaag is Microsoft de enige grote externe investeerder in OpenAI, maar omwille van de huidige infrastructuur, plakt daar geen concreet belang op. Het bedrijf heeft sindsdien wel nauwe samenwerkingen met OpenAI, onder meer voor Copilot.

Tegelijk wil OpenAI de non-profit organisatie, die blijft bestaan, op een duurzame manier levensvatbaar houden. OpenAI is van mening dat de nieuwe structuur er voor kan zorgen dat de non-profit OpenAI door haar belang in het commerciële bedrijf voldoende middelen krijgt. Die non-profit zou zich dan vooral focussen op personeelsaanwerving en liefdadigheidsinitiatieven rond gezondheid, onderwijs, wetenschap en andere onderwerpen.