Ruim zes op de tien Belgen verwachten positieve invloed AI op wetenschap en geneeskunde

Meer dan zes op de tien Belgen verwachten dat AI een positieve impact zal hebben op zowel de wetenschap als de geneeskunde. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek door Ipsos in opdracht van Google.

Hoewel de Belg bezorgd blijft (54 procent), zijn ook steeds meer mensen (46 procent) optimistisch over de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI). Dat is een stijging ten opzichte van de 39 procent van vorig jaar. Meer dan een derde van de Belgen verwacht dat AI een positieve invloed zal hebben op de economie, tegenover 30 procent in 2023. Dat is echter nog altijd een pak lager dan het wereldwijde gemiddelde van 49 procent. Daarnaast is 44 procent van mening dat AI de komende vijf jaar positief zal uitpakken voor jobs en sectoren. Een kleine 13 procent van de Belgische werknemers vreest wel dat ze door AI op zoek zullen moeten naar een nieuwe job of sector.

Bijna 7 op de 10 zetten AI in voor hun werk

Belgen kijken vooral uit naar de rol van AI in wetenschappelijke doorbraken en betere gezondheidszorg. Zo verwacht 63 procent een positieve invloed op wetenschap en 64 procent op geneeskunde. Ook in onderwijs (52 procent), cyberbeveiliging en landbouw (beide 46 procent) zien Belgen veelbelovende toepassingen voor AI.

Daarnaast geven bijna zeven op de tien aan dat ze AI voor hun werk inzetten. Vooral bij schrijven (72 procent), probleemoplossing (66 procent) en het verwerken van lange documenten (64 procent) komt AI van pas. Brainstormen (63 procent) en complexe informatie verwerken (56 procent) maken de top vijf compleet.

Ook thuis ziet bijna de helft van de Belgen kansen om AI in te zetten voor dagelijkse taken. Zo is 65 procent enthousiast over AI om online informatie te vinden en ziet 56 procent kansen in AI als huiswerkbegeleider voor hun kinderen. Ipsos ondervroeg voor het onderzoek in samenwerking met Google tussen 17 september en 8 oktober vorig jaar 1.000 Belgische volwassenen van 18 jaar en ouder online.