Salesforce integreert Generative AI in eigen producten

Onder de naam Einstein GPT lanceert Salesforce een op Generative AI gebaseerde CRM-technologie in de eigen producten. Die ChatGPT-achtige assistent moet zowel sales, marketing, ondersteunende diensten als IT op hun wenken bedienen.

Inhoud op basis van kunstmatige intelligentie laten genereren; sinds de lancering van ChatGPT heeft de brede IT-wereld er de mond van vol. Je hebt geen AI nodig om te voorspellen dat de technologie zijn intrede zal doen in allerlei software- en cloudoplossingen en Salesforce is een van de eerste grote leveranciers voor met name grote bedrijven die generatieve AI technologie ook effectief in de productlijn stopt.

Einstein GPT wordt breed uitgerold in de productportfolio. Zowel sales, marketing, IT als allerlei ondersteunende diensten zullen er meerwaarde kunnen uithalen. Einstein GPT is een doorontwikkeling van slimme assistent Einstein die Salesforce-klanten al even kennen. Einstein GPT vertrekt van de eigen AI-modellen en voegt daar generatieve AI-technologie aan toe ‘van een ecosysteem aan partners’, samen met real-time data van de Salesforce Data Cloud. Dat moet op zich een zeer goeie overview geven van alle (klanten)data waarover een bedrijf beschikt. Dat wordt nog versterkt door de koppeling van die data aan de OpenAI-modellen. OpenAI is een eerste partner ‘maar er volgen er nog meer’, zo klonk het bij de voorstelling.

Slimme personalisatie op vraag en op maat

Beetje te abstract? Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Zo kan Einstein GPT op basis van een tekstvraag gepersonaliseerde e-mails genereren die verkopers kunnen inzetten voor klanten en prospecten. Een klantendienst kan dan weer specifiekere antwoorden genereren op inkomende vragen. En marketeers kunnen via Einstein GPT zeer gerichte campagnes opzetten die – volgens Salesforce althans – ook succesvoller zullen blijken. Ook de nodige achterliggende code kan trouwens gegenereerd worden. Oftewel: ChatGPT zoals we die ondertussen al enkele maanden kennen, maar dan met een intelligente koppeling met real-time klantendata en toegankelijk vanuit de Salesforce-producten. Klanten van Salesforce zullen hun eigen data ook in het model kunnen inbrengen.

Doorontwikkeling

Zoals gezegd: Einstein GPT bouwt voort op de bestaande Einstein die ondertussen al dagelijks meer dan 200 miljard op AI gebaseerde voorspellingen uitspuwt in Customer 360. De toevoeging met grote taalmodellen maakt nu brede natural-language prompts mogelijk die zeer krachtige resultaten tevoorschijn toveren voor eindgebruikers. Dat moet naast personalisatie uiteraard ook uitmonden in tijdsbesparing. ‘Belangrijk is ook dat we altijd the human in the loop houden. Dat is de beste garantie op betrouwbare, relevante, correcte en bruikbare resultaten’, zegt Jayesh Govindarajan, Senior Vice President AI/ML bij Salesforce. ‘We gebruiken bestaande NLP-componenten en werken met een ecosysteem van partners waarvan OpenAI de eerste is. GPT-3 en GPT-3,5 zijn het large language model maar met partners willen we hier telkens lagen bij bouwen, zowel aan de prompt-zijde als aan de achterkant’, verduidelijkt hij nog. Een concrete timing voor de uitrol van Einstein GPT is er nog niet. ‘Het is nog altijd early days voor deze technologie, dus we willen voorzichtig te werk gaan en meer testen. Maar het is duidelijk dat de vraag bij onze klanten er is. Niet zozeer naar de technologie op zich, maar wel naar het resultaat: hun zakelijke processen én resultaten verbeteren’, klinkt het nog.

Een voorbeeld van een fictief bedrijf dat gebruik maakt van Einstein GPT

Vijf diensten

Concreet gaat het om vijf ‘chatbot’-diensten. Met Einstein GPT for Service creëer je artikels op basis van eerdere nota’s en slimmere interacties met klanten. De Marketing-variant moet helpen om klanten en prospecten de nodige persoonlijke content aan te reiken; of dat nu voor het web, de smartphone, een e-mail of een advertentie is. Einstein GPT for Sales draait dan weer vooral rond het automatisch genereren van typische taken als het opstellen van mails, het vastleggen van meetings en het voorbereiden van een volgende stap in het verkoopsproces. Ook aan de ontwikkelaars is gedacht met een variant die specifiek inzet op het verhogen van de productiviteit.

ChatGPT nu ook in Slack

De vijfde service is een Einstein GPT voor Slack – voor het geval je het vergeten bent: die chat- en collaboration software is ondertussen in handen van Salesforce. De bedoeling is om ook in Slack slimme inzichten te kunnen oproepen over klanten of salesopportuniteiten en om allerlei nuttige achtergrondinformatie tevoorschijn te toveren. In een demo kregen we ook te zien dat je ook slimme tekstassistentie van ChatGPT kan aanvragen rechtstreeks vanuit een Slack-kanaal; bijvoorbeeld om een antwoord op een vraag te helpen formuleren maar ook om een samenvatting van een kanaal of discussie te genereren.

Salesforce integreert ChatGPT ook in Slack

VC-afdeling pompt 250 miljoen dollar in Generative AI fonds

Salesforce kondigt het ChatGPT-nieuws aan bij de start van de TrailblazersDX-conferentie in San Francisco waarop Data News aanwezig is. Daar konden we ook alvast noteren dat Salesforce Ventures – de investeringspoot van het bedrijf – een Generative AI fonds opent van 250 miljoen dollar. Dat fonds moet investeren in veelbelovende AI start-ups, maar ook inzetten op de ontwikkeling van wat dan ‘responsible AI’ of ‘trusted AI’ heet.

De komende dagen verwachten we dat Salesforce ons een extra inkijk zal geven in de strategische maar zeker ook technische plannen rond hun producten. Maar met deze aankondigingen is de toon al gezet: zeker ook voor concurrenten. Het lijkt maar een kwestie van tijd vooraleer we ook van andere gespecialiseerde enterprise software- en cloudleveranciers aankondigingen mogen verwachten.