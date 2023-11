Samsung wil realtime vertaalbot in nieuwe smartphone

Samsung wil in 2024 een realtime vertaaltool op zijn nieuwe smartphone zetten. De tool zal gebaseerd zijn op Samsungs eigen model voor generatieve kunstmatige intelligentie.

Bedoeling is om de tool te introduceren op het nieuwe model van de Samsung Galaxy, het vlaggenschipmodel van het bedrijf. Dat schrijft AFP. De vertaaltool moet bijvoorbeeld audio en tekst in real time kunnen vertalen. In welke talen die tool werkt, is momenteel echter nog niet duidelijk.

Samsung lijkt van plan de AI-tool in het systeem in te bakken en hoopt dat de AI praten met iemand in een andere taal ‘net zo makkelijk zal maken als het inschakelen van ondertitels’ bij een tv-serie. Als Samsung erin slaagt om het AI-model ook echt op het toestel te draaien, en dus niet in de cloud zoals een concurrent als ChatGPT, dan heeft het bedrijf daar mogelijk wel een voordeel. Een AI-assistent die niet permanent verbonden moet zijn met het internet is voor mobiele toestellen nog altijd handiger.

De vertaaltool is een van de functies die wordt afgeleid uit Samsungs eigen genertieve AI-model: Samsung Gauss. Dat gen AI-model heeft ondertussen drie afgeleiden. Samsung Gauss Code is een codeerassistent die Samsungs eigen medewerkers gebruiken om hun productiviteit op te krikken. Daarnaast is er Gauss Language, de vertaaltool, en Gauss Image, dat beelden kan genereren en bijvoorbeeld foto’s in lage resolutie kan opblazen zonder te veel kwaliteitsverlies.