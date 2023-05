SAS investeert één miljard dollar in sectorspecifieke AI-technologie

Analytics-specialist SAS zal de komende drie jaar één miljard dollar vrijmaken voor de verdere ontwikkeling van geavanceerde analytics-oplossingen. Het bedrijf wil zich daarbij richten op specifieke sectoren zoals de bankwereld, de overheid, gezondheidszorg, retail en energie.

‘Met deze investering blijven we bedrijven ondersteunen die gebruikmaken van AI, machine learning en advanced analytics om fraude te bestrijden, risico’s te beheren, en klanten en burgers beter te dienen’, zei de CEO van SAS, Jim Goodnight, bij de aankondiging van de investering. Het bedrag van één miljard dollar gaat rechtstreeks naar onderzoek en ontwikkeling, sectorgerichte line-of-business teams en marketingacties

SAS Viya

‘De oplossingen die de komende tijd voortvloeien uit de financiële injectie, kunnen bedrijfsanalisten helpen om fraude op te sporen en te voorkomen; stadsplanners kunnen ermee aan de slag gaan in het kader van volksgezondheid en veiligheid; medisch personeel kan de patiëntenzorg versterken; en eerstelijnswerkers krijgen de kans om productielijnen te optimaliseren’, soms het bedrijf enkele scenario’s op.

Alle sectorspecifieke oplossingen zullen draaien op SAS Viya, het cloud-native platform voor AI en analytics dat in eigen huis werd ontwikkeld.

Voor de ontwikkeling en uitrol ervan rekent SAS op een uitgebreid partnernetwerk.

Een voorbeeld van die samenwerking is Azure confidential computing, een nieuwe technologie (geleverd door Microsoft, SAS en chipmaker AMD) die ontworpen is om – tijdens gebruik in het geheugen – zeer gevoelige data beter te beschermen. Zo kan bijvoorbeeld de privacy van klanten beter worden gewaarborgd in sterk gereguleerde sectoren als de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en overheid. De nieuwe features zullen op termijn worden toegevoegd aan SAS Viya op Microsoft Azure.