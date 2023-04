Stability AI lanceert openbron chatbot

De start-up achter beeldgenerator Stable Diffusion komt nu ook met een chatbot in de stijl van ChatGPT. De code van die chatbot werd open source gemaakt.

De chatbot kreeg de naam StableLM mee en is op GitHub beschikbaar via een creative commons licentie. Net als het ondertussen bekende ChatGPT kan het model zowel code als tekst genereren, en de chatbot zou gebruikt kunnen worden om openbron alternatieven voor die ChatGPT te bouwen. ‘Taalmodellen zullen de ruggengraat vormen van onze digitale economie, en we willen dat iedereen een stem krijgt in hun ontwerp’, aldus Stability AI in een blogbericht.

Het Britse bedrijf Stability AI bracht eerder als Stable Diffusion uit, een open source versie van een beeldgenerator gelijkaardig aan Dall-E. Het positioneert zich dan ook als een openbron concurrent voor onder meer OpenAI dat, ondanks de naam, meestal niet via open source werkt. Exact hoe ChatGPT werkt of hoe het getraind is, blijft bedrijfsgeheim. Stability AI laat iets meer in zijn kaarten kijken. Zo werden de modellen getraind op een aangepaste versie van een dataset genaamd The Pile, samengesteld uit internetteksten van onder meer PubMed, StackExchange en Wikipedia.

StableLM komt alvast in de rij van nieuwe llm’s of large language models die de voorbije maanden werden gelanceerd. In de hype rond de chatbots, en de daaropvolgende kritiek, komen daar ook steeds meer transparante modellen bij. Eerder lanceerde het bedrijf Databricks bijvoorbeeld ook Dolly 2.0 als openbron tekstgenerator. Zowel StableLM als Dolly 2.0 zin te testen op de site Hugging Face.