Touroperator TUI gaat klanten adviseren via ChatGPT

TUI start een proefproject in het Verenigd Koninkrijk waarbij de artificiële intelligentie van ChatGPT in de mobiele app van de reisorganisator wordt geïntegreerd.

De technologie moet gepersonaliseerde suggesties afleveren voor bestemmingen, excursies en bezienswaardigheden, zo zegt de reisoperator. TUI is van plan om artificiële intelligentie breder toe te passen. Het test AI-tools onder meer ook in communicatie met klanten na hun reis en om helpdeskmedewerkers bij te staan.

In de Britse versie van de app laat het dat advies momenteel over aan ChatGPT, de taalrobot van OpenAI. Ongeveer de helft van de app-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk kunnen er momenteel mee aan de slag.