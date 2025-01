Trump kondigt AI-project aan met ‘minstens 500 miljard dollar’ aan investeringen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw project rond artificiële intelligentie aangekondigd, waarbij er ‘minstens 500 miljard dollar’ zal worden geïnvesteerd in AI-infrastructuur, zoals datacentra, in de Verenigde Staten.

De aankondiging van het zogeheten Stargate-project vond plaats in het Witte Huis. Het gaat om een joint venture tussen de Amerikaanse cloudspecialist Oracle, AI-speler OpenAI (het moederbedrijf van ChatGPT) en de Japanse investeerder SoftBank. Ook chipproducent Nvidia is betrokken.

SoftBank-topman Masayoshi Son preciseerde dat er meteen 100 miljard dollar zal worden vrijgemaakt. Op vier jaar tijd zou dat bedrag moeten oplopen tot 500 miljard dollar. De eerste datacentra worden gebouwd in de staat Texas. Volgens Trump zal Stargate ‘bijna meteen meer dan 100.000 banen’ creëren in de VS.

Ommekeer

Het project betekent een ommekeer voor OpenAI. Dat steunde tot nu toe op datacentra van zijn grote aandeelhouder Microsoft (49 procent), maar zal in de toekomst ook eigen datacentra hebben.

Nog in de sector van de kunstmatige intelligentie raakte deze week bekend dat Alphabet, het moederbedrijf van Google, nog eens een miljard dollar pompt in AI-ontwikkelaar Anthropic. Eerder investeerde het al eens 2 miljard dollar in die start-up. Anthropic werd in 2021 opgericht door oud-medewerkers van OpenAI. Het bedrijf ontwikkelt generatieve AI die vergelijkbaar is met die van ChatGPT en lanceerde met Claude een eigen AI-chatbot.

Decreet ingetrokken

Overigens trok de nieuwe Amerikaanse president meteen na zijn aanstelling een decreet van zijn voorganger Joe Biden in rond de aanpak van AI-risico’s. Dat decreet verplichtte AI-ontwikkelaars testresultaten met de overheid te delen, voordat zij nieuwe technologie openbaar maakten. Dat moest voorkomen dat AI-toepassingen een gevaar konden vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid, economie of volksgezondheid. Deze verplichting komt nu te vervallen.

