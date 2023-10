Universal klaagt AI-bedrijf aan voor kopiëren songteksten

Universal Music Group, het grootste muziekbedrijf ter wereld, start samen met twee andere bedrijven een rechtszaak tegen het AI-bedrijf Anthropic wegens het illegaal kopiëren van songteksten.

Het in Californië gevestigde Anthropic, dat onder meer Amazon en Google als investeerders heeft, werkt aan de ontwikkeling van de chatbot Claude, die gezien wordt als een rivaal van het populaire ChatGPT. Claude wordt regelmatig geraadpleegd voor het maken van muzikale composities en daarbij zouden ‘grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermd materiaal’ zijn gekopieerd en verspreid, aldus Universal Music.

Universal Music, het muzieklabel van popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish, heeft de rechtszaak in Nashville aangespannen samen met ABKCO Music en de Concord Music Group.

Als Anthropic gevraagd wordt om teksten te maken die overeenkomen met bekende nummers als ‘What a Wonderful World’ of ‘Sweet Home Alabama’, dan komt de chatbot aanzetten met kopieën die niet of nauwelijks van het origineel verschillen, beweren de uitgevers.

Anthropic werd in 2021 opgericht door oud-medewerkers van OpenAI, de maker van ChatGPT. Het bedrijf wordt gezien als een van de meest veelbelovende ondernemingen ter wereld die zich richten op kunstmatige intelligentie. Anthropic is zeer in trek bij grote investeerders.