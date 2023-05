Voormalig Google-topman Eric Schmidt wil zelfregulering voor AI-bedrijven

Eric Schmidt, lang CEO en voorzitter van Google, zegt in een interview dat hij voor beperkingen is op AI. Al is hij wel van mening dat enkel AI-bedrijven zelf genoeg kennis hebben om dat juist te doen.

Schmidt deed zijn uitspraak in het Amerikaanse interviewprogramma Meet The Press. ‘Als deze technologie breder beschikbaar wordt, wat zal gebeuren, worden de problemen snel veel erger. Ik zou liefst hebben dat de huidige bedrijven daar redelijke grenzen voor opstellen.’ Aldus Schmidt.

De interviewer vraagt vervolgens door of er dan geen regulatorisch of democratische process moet komen, maar dat de sector zichzelf moet reguleren. ‘De sector zal dat eerst doen. Een persoon van buiten de industrie kan dat op geen enkele manier doen. Het is te nieuw, te moeilijk, er is geen expertise in de overheid. Maar de sector kan het in grote lijnen goed doen en dan kan de overheid daar een structuur over trekken.’ Geeft Schmidt daar als antwoord op.

Schmidt was sinds 2001 aan de slag bij Google als CEO. In 2011 gaf hij de fakkel door maar werd hij uitvoerend voorzitter en adviseur voor het bedrijf. Sinds 2017 is hij voorzitter af en sinds 2020 is hij ook niet langer adviseur bij Alphabet, intussen de naam voor de holding rond Google.

Niet onverwacht, maar niet logisch

De uitspraken van Schmidt zijn niet geheel onverwacht. Bedrijven zoals Google werken liefst zonder al te veel strikte regels, zeker niet als die de productontwikkeling of de winst die daarmee kan gemaakt worden in het gedrang brengen.

Tegelijk slaan ze wel op niets. Het is niet omdat een overheid de technische details of mogelijkheden van een product niet helemaal begrijpt, dat het geen regels kan opleggen. Er zijn bijvoorbeeld weinig parlementsleden of ministers wereldwijd die weten hoe de motor van een auto of een vliegtuig werkt, maar wel regels opleggen rond snelheid of gordeldracht.

Tegelijk zijn er weinig goede voorbeelden van zelfregulering bij grote technologiebedrijven. Zelfs als er regels doorheen de sector zouden zijn, dan bestaat de kans dat een nieuwe speler ze niet naleeft, waarna de rest overstag gaat. Of dat het net enkel om regels gaat die enkel de grote spelers ten goede komen, wat neerkomt op concurrentiemisbruik.