Google mag doorgaan met investeringen in AI-specialist Anthropic

De Amerikaanse justitie heeft een voorstel ingetrokken om Google te dwingen zijn investeringen in AI-bedrijven te verkopen – een plan dat bedoeld was om de concurrentie in online zoekopdrachten te bevorderen. Dat betekent dat het techconcern kan doorgaan met zijn investeringen in Anthropic, een rivaal van ChatGPT-maker OpenAI, en zijn belang in dat bedrijf niet hoeft af te stoten.

Maar justitie en een hele reeks openbare aanklagers van verschillende Amerikaanse staten blijven wel streven naar een gerechtelijk bevel dat Google verplicht zijn Chrome-browser te verkopen en andere maatregelen te nemen. Zo willen ze het monopolie van Google op de markt voor online zoeken alsnog openbreken.

De zaak zorgde al voor veel ophef en voor zorgen op de financiële markten over een mogelijke opsplitsing van het techconcern. In augustus oordeelde een Amerikaanse rechter dat Google zich illegaal een monopolie had toegeëigend op online zoekopdrachten. Dat zou zijn gebeurd doordat Google op veel smartphones en tablets standaard werd geïnstalleerd, onder andere via de browser Chrome en het besturingssysteem Android. Andere aanbieders van zoekdiensten kwamen daardoor op achterstand.

‘Onbedoelde gevolgen’

Als reden voor het afzwakken van hun eerdere eisen richting Google, stellen de aanklagers dat onderzoek inmiddels heeft uitgewezen dat een verbod op Google’s AI-investeringen ‘onbedoelde gevolgen’ zou kunnen hebben voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in brede zin. Dat is een opsteker voor Google. De techreus heeft een minderheidsbelang ter waarde van miljarden dollars in Anthropic. Het verlies van deze investering zou OpenAI en zijn partner Microsoft een concurrentievoordeel geven, schreef Anthropic in februari aan de rechtbank.

Toch is Google nu niet tevreden. Een woordvoerder laat weten dat de ‘verregaande voorstellen nog steeds mijlenver voorbij de beslissing van de rechtbank gaan en de Amerikaanse consumenten, economie en nationale veiligheid zouden schaden’. Google kondigde al aan zich in de rechtszaal te zullen verzetten. Het bedrijf heeft ook een eigen voorstel gedaan om de overeenkomsten met Apple en andere bedrijven te versoepelen als het gaat om het instellen van Google als standaard zoekmachine op nieuwe apparaten.