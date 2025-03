Meta moet zich verantwoorden over gebruik auteursrechtelijk beschermd materiaal voor AI-training

Meta moet zich van een Amerikaanse rechter verantwoorden in een zaak waarin het wordt beschuldigd zogeheten copyright management information (CMI) te hebben verwijderd uit trainingsmateriaal voor zijn Llama-modellen.

Dit oordeelt rechter Vince Chhabria in een class action-rechtszaak die in juli 2023 is aangespannen door de auteurs Richard Kadrey, Sarah Silverman en Christopher Golden. Zij stellen dat het gebruik van hun werk door Instagram-eigenaar Meta om zijn neurale netwerken te trainen illegaal is.

‘Meta verwijderde CMI bewust’

De zaak kwam in januari 2025 in een stroomversnelling toen de eisers beweerden dat Meta op de hoogte was van het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor het trainen van zijn AI-modellen. Volgens hen zouden de AI-modellen van Meta daardoor resultaten produceren die auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten.

De eisers stellen dat Meta bewust CMI verwijderde om te verbergen dat dit materiaal is gebruikt voor trainingsdoeleinden. Zij stellen dat Meta hiermee de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (DMCA) heeft geschonden.

Meta gaf eerder al toe dat het een dataset genaamd Books3 heeft gebruikt om zijn Llama 1-taalmodel te trainen. Dit is een dataset waarvan is gebleken dat deze auteursrechtelijk beschermde werken bevat.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.