OpenAI komt met tools om zelf AI agents te bouwen

OpenAI heeft ontwikkelingstools gelanceerd. Daarmee kunnen bedrijven en ontwikkelaars hun eigen systemen bouwen die onafhankelijk taakjes kunnen uitvoeren.

De ontwikkeltools zijn een onderdeel van ‘Responses API’, een product van OpenAI dat grote bedrijven toelaat om hun eigen AI agents te bouwen. Dat zijn modellen gebaseerd op kunstmatige intelligentie die op eigen houtje een aantal taken kunnen afronden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zoekopdrachten op het web uitvoeren, bestanden van het bedrijf doorzoeken enzovoort.

Met die AI Agents hoopt de techindustrie hoopt zijn AI-technologie bij bedrijven binnen te brengen. In theorie zouden ze heel efficiënt een hoop taken uit handen kunnen nemen van personeel, maar in de praktijk zijn er nog niet veel die schaalbaar en veelgebruikt blijken. Met Responses API geeft OpenAI bedrijven nu de componenten om hun eigen AI agents te bouwen. Dat zijn grotendeels dezelfde componenten waaruit ook bijvoorbeeld de ChatGPT web search tool bestaat.

Naast die API lanceert OpenAI ook een openbron toolkit genaamd Agents SKD, een gratis set tools die ontwikkelaars laat de AI-modellen laat integreren in hun interne systemen.