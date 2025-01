Chipconcern NXP neemt softwarebedrijf TTTECH Auto over

Het Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors neemt het Oostenrijkse bedrijf TTTECH Auto over in een deal ter waarde van 625 miljoen dollar.

TTTECH is actief met softwareoplossingen voor auto’s op het gebied van onder meer veiligheid. NXP is zelf een belangrijke leverancier van chips aan de auto-industrie.

NXP zegt dat er een definitieve overeenkomst is gesloten rond de overname van het in Wenen gevestigde TTTECH. Volgens NXP is TTTECH een leider op het terrein van zogeheten ‘software-defined vehicles’ (SDV’s).

De onderneming heeft volgens NXP zakelijke relaties met veel belangrijke bedrijven in de auto-industrie. Het bedrijf telt ongeveer 1100 technici die deel gaan uitmaken van NXP, net als het managementteam, bezittingen en intellectuele eigendommen van TTTECH.

De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de relevante autoriteiten. NXP zegt dat de aankoop van TTTECH een ‘volgende mijlpaal’ is in zijn strategie om leidend te worden in intelligente systemen voor de autosector en industrie.