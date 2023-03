DataNews.be zit in een nieuw jasje

Bezoekers van onze website kunnen er niet naast kijken: DataNews.be zit vanaf deze week in een gloednieuw jasje! Naast een meer dynamische look and feel hebben we vooral aandacht besteed aan de navigatiestructuur. Er zijn nieuwe hoofdcategorieën van waaruit je sneller kan doorklikken naar de onderwerpen die je interesseren, gaande van Telecom over Security tot Opinies en Reviews.

De vernieuwde website stelt ons ook in staat om Data News-events als She Goes ICT wat uitgebreider in de kijker te plaatsen, of om sneller in te spelen op breaking news via een live blog. En dit is pas het begin, want gaandeweg zullen we nog een aantal nieuwe functionaliteiten aan de website toevoegen. Opmerkingen of suggesties blijven intussen onverminderd welkom via het mailadres redactie@datanews.be