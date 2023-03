Zoekmachine DuckDuckGo komt met eigen AI-hulpje

De privacy-gevoelige zoekmachine DuckDuckGo test momenteel een chatfunctie die meteen antwoorden moet geven op vragen. De AI baseert zich vooral op Wikipedia.

Na de veelgehypete AI-robot van Bing en ChatGPT komt ook DuckDuckGo met een functie die je toelaat meer natuurlijke vragen te stellen en antwoorden te krijgen. De zogeheten DuckAssist is gebaseerd op een api van OpenAI en haalt zijn informatie vooral van Wikipedia.

DuckAssist wordt momenteel in beta getest, maar zou in de komende weken publiek beschikbaar worden. Omdat de api van OpenAI komt, de maker van ChatGPT, werkt het systeem redelijk gelijkaardig. Je kan een vraag stellen en in plaats van een lijst sites krijg je, waar mogelijk, gewoon meteen een antwoord. De antwoorden komen hierbij voornamelijk van Wikipedia en de Encyclopedia Britannica, waarmee DuckDuckGo mogelijk hoopt om enkele valkuilen te ontwijken van ChatGPT, dat soms antwoorden compleet verzint of ze haalt bij onduidelijke bronnen.

Ieder zijn AI

Bedoeling is om alleen vragen te beantwoorden waarvoor een exact antwoord mogelijk is, genre ‘hoe ver staat de zon van ons af’. Vragen die bijvoorbeeld een vergelijking zoeken, of filosofische trolleyproblemen, zullen niet met DuckAssist beantwoord worden.

Daarmee kiest DuckDuckGo voor een streng gecontroleerde, en misschien lichtjes beperkte, versie van de AI robot. AI-zoekrobots gaan momenteel door een versnelde evolutie, deels aangespoord door de hype rond ChatGPT. Microsoft investeerde miljarden in OpenAI en wil met de chatrobot in Bing beter kunnen concurreren met Google. De technologie is krachtig, maar maakt soms ook fouten en lijkt vooral in de knoop te slaan wanneer het om meningen of politieke statements wordt gevraagd.

DuckDuckGo volgt onder meer Google en Meta met het werken aan een AI-ondersteunde zoekfunctie. Vorige week nog kondigde privacy-vriendelijke browser Brave ook al een AI-ondersteunde zoekrobot aan. Die haalt zijn antwoorden bij een reeks nieuwsportalen.