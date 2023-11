Elon Musk presenteert eerste versie van zijn AI-technologie

xAI, een van de bedrijven van ondernemer Elon Musk, gaat zaterdag zijn eerste model voor generatieve artificiële intelligentie (AI) onthullen. Dat heeft de miljardair aangekondigd op zijn sociaalnetwerksite X. De lancering zal plaatsvinden voor een ‘selecte groep’.

Musk had begin juli de oprichting aangekondigd van een eigen bedrijf voor kunstmatige intelligentie: xAI. Hij gaat zo de concurrentie aan met OpenAI, de Californische start-up die onder meer bekend is van het programma ChatGPT. Volgens de officiële uitleg van Musk is het doel van xAI om ‘de ware aard van het universum te begrijpen’.

Nauwelijks vier maanden na de officiële oprichting van het bedrijf onthult Musk zaterdag al een eerste AI-model. ‘Vanuit sommige belangrijke gezichtspunten gaat het om het beste AI-product dat momenteel bestaat’, zo luidt zijn verkoopspraatje.

Met generatieve AI kunnen in een handomdraai op een automatische manier teksten, geluid of afbeeldingen geproduceerd worden. De technologie is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid.