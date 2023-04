Amazon wil diamanten produceren voor kwantumnetwerken

De retailgigant heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met diamantbedrijf De Beers.

Bedoeling van de samenwerking is om in een lab diamanten te gaan produceren. Die worden gebruikt om de snelheden van kwantumcomputing en kwantumnetwerken te verbeteren. Het project komt dan ook terecht in het Center for Quantum Networking dat onderdeel is van de AWS clouddienst. Langs de kant van de diamanthandelaars, zorgt Element Six van De Beers voor het eigenlijke ‘kweken’ van diamanten.

Kwantumcomputers zijn mogelijk de volgende nieuwe stap in computertechnologie, met een volledig nieuwe basis die niet langer rond binaire systemen draait. Dat brengt een hoop uitdagingen met zich mee, onder meer rond beveiliging, programmatie en infrastructuur.

Een daarvan is dat glasvezelnetwerken niet langer voldoen, toch niet voor ‘on-hackbare’ kwantumnetwerken die veel bedrijven willen bouwen, en die werken met ‘entanglement’, een specifieke eigenschap van kwantumcomputing die betekent dat je kan zien wanneer er met een signaal is geknoeid. Data op die kwantumnetwerken moet idealiter aan veel hogere stabiliteit worden verstuurd dan momenteel met fibre mogelijk is.

Nu is het zo dat, hoe verder een lichtsignaal door glasvezelkabels wordt gestuurd, des te groter de kans is dat er kleine imperfecties in dat signaal komen. Geen groot probleem voor traditionele computing, maar wel voor kwantumnetwerken, waar het verschil van een enkele foton al voor problemen kan zorgen. Met diamanten hoopt Amazon hier een doorbraak te vinden. AWS wil de edelstenen testen als een soort ‘repeater’ voor het netwerk, om zo de stabiliteit van signalen te garanderen.