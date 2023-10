CEO HP: ‘Nog enkele maanden en we brengen een AI-pc uit’

‘Nog enkele maanden vooraleer we klaar zijn met onze AI-pc’, zegt HP-CEO Enrique Lores. ‘Zeg dan niet langer ‘personal computer’ maar ‘personal companion’, voorspelde hij op het podium van de HP Imagine conferentie in Palo Alto (Californië).

Sinds de wereld ChatGPT en in de nasleep acroniemen als LLM (large language model) leerde kennen, moet het cloudgebruik als gevolg van AI wereldwijd sterk toegenomen zijn: alle Generative AI oplossingen draaien immers op rekenkracht in de cloud. ‘Wij zijn al een hele tijd bezig met de ontwikkeling van een AI-pc waarin alle kunstmatige intelligentie helemaal lokaal draait, via de rekenkracht van de pc’, vertelt Enrique Lores, CEO bij HP. ‘Binnen enkele maanden zullen we de AI pc lanceren’, voegde hij daar ook een tijdsaanduiding aan toe. Lore deed de uitspraken tijdens de HP Imagine conferentie die het IT-bedrijf momenteel houdt op de eigen hoofdzetel in Palo Alto en waar Data News aanwezig is.

Personal computer wordt personal companion

‘AI zal de pc helemaal transformeren op een manier die we nooit gezien hebben sinds de komst van het internet. We gaan complete nieuwe vormen van pc’s zien die niet afhankelijk zullen zijn van de cloud voor alles wat AI betreft. Dit wordt een enorme verandering die de pc zal veranderen in een ‘personal companion’ in plaats van een ‘personal computer’’, noteerden we.

HP is niet de enige in die overtuiging. Ook Lenovo gaf pas nog op de Canalys-conferentie aan dat het werkt aan een ‘AI form factor’ die het tussen halfweg 2024 en eind 2025 denkt uit te brengen. Veel meer technische details deelde Lenovo daar niet, en ook HP laat nog niet te veel in de kaarten kijken.

Alex Cho, president personal systems bij HP.

Alex Cho, president personal systems bij HP, hintte wel dat de klassieke bediening van een pc – toetsenbord en muis – in een AI-pc aangevuld kan worden met andere manieren: stem of gebaren bijvoorbeeld. Wat de vorm van de pc betreft, lijkt Cho vooral hints te geven in nieuwe toestellen waarmee het bedrijf momenteel uitpakt. Met ‘hybride werken’ als rode draad. De Spectre Fold bijvoorbeeld: een opvouwbaar 17” scherm met opklikbaar toetsenbord dat zowel de vorm van een tablet, laptop als desktop kan aannemen. Een stukje toptechnologie – met een prijskaartje van vele duizenden euro’s – dat vooralsnog helaas niét naar de Belgische markt komt.



De Spectre Fold kan je zowel als tablet, laptop als desktop gebruiken. Prijskaartje: 5.000 dollar. Voorlopig zal het toestel niet in België verkocht worden.

Draagbare en draadloze desktop-pc

Wat we wel mogen verwachten is de Envy Move: een all-in-one 24” desktop-pc die… draagbaar is. Denk ook echt aan een handvat en twee voetjes die automatisch openklikken van zodra je het toestel neerzet. Het draadloze toetsenbord kan je aan de achterkant wegstoppen. Er zit ook een batterij in zodat je de pc zonder enige kabel kan plaatsen waar je maar wil: van je bureau naar de woonkamer, de keuken of de kinderkamer en terug. Mogelijk haalt HP uit dit nieuwe toestel dus inspiratie voor de AI-pc.

HP Envy Move

‘Lokaal aan AI doen zal ons meer productief maken, en het leven eenvoudiger maken. Volledig lokale ervaringen zorgen voor géén latency, het gaat soms sneller dan de cloud maar laat vooral ook meer personalisatie rond AI toe. Daar gaan we het het komende jaar veel over hebben’, zegt Cho.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De ‘personal companion’ dus. En zo blijven er vooral veel vragen over de toekomst van de pc zoals we die nu kennen. Maar dat de AI-pc er komt, lijkt wel zeker. HP-CEO Enrique Lores leek zich over de slabakkende pc-markt ook weinig zorgen te maken. ‘We hadden rekening gehouden met een mindere vraag voor dit jaar. Maar we zijn er van overtuigd dat in 2024 de pc-markt opnieuw zal groeien’, antwoordde Lores.

Of hoe de AI-pc misschien ook gewoon de pc-markt uit het slop moet trekken? Het staat dan ook in de sterren geschreven dat de CES-show in januari helemaal in het teken zal staan van hoe AI de toekomst van de pc gaat uittekenen.