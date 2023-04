EU heeft meeste afgestudeerden voor kwantumcomputing

Europa is een van de best geplaatste regio’s voor quantum computing, toch wat talent betreft. Dat moet blijken uit een nieuw rapport van consultingbedrijf McKinsey.

In het Quantum Technology Monitor rapport kijkt de consultant naar de investeringen en toekomstmogelijkheden van kwantumcomputers. Start-ups die zich met de technologie bezig hielden wisten in 2022 zo’n 2,35 miljard dollar aan investeringen aan te trekken, iets meer dan een jaar eerder. De sector is bovendien vooruitgang aan het boeken met doorbraken in de technologie, onder meer rond quantum entanglement en het opschalen van qubits. Het bedrijf ziet in zijn glazen bol de waarde van quantum computing tegen 2035 stijgen tot 1,3 biljoen dollar.

Maar voor dat alles heb je dus volk nodig, en daar lijk Europa alvast een voetje voor te hebben. Hoewel er in de sector, zoals ongeveer overal in IT, een tekort is aan opgeleid personeel, zijn er in de EU het meeste aantal mensen te vinden die uit relevante opleidingen komen, waaronder biochemie, chemie, elektronica, wiskunde en fysica. In 2020 studeerden in de EU 303 mensen per miljoen inwonders af in zo’n richting, tegenover bijvoorbeeld 217 in het Verenigd Koninkrijk, 136 in de VS en 41 in China.