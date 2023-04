EU investeert 19 miljoen euro in kwantumontwikkeling

EU hoopt met Qu-Pilot om start-ups en kleine bedrijven te helpen sneller richting productie te gaan.

Een nieuw project moet het mogelijk maken om sneller quantum-computingapplicaties uit te rollen binnen de Europese Unie. Qu-Pilot, zoals het project heet, werd in januari aangekondigd en is momenteel op zoek naar kandidaten. Bedoeling van het project is om start-ups en kmo’s die met onderzoek naar kwantumcomputers bezig zijn, te helpen om sneller richting hardwareproductie te gaan. Ze worden daarbij dan ook wel geacht om, eens ze gegroeid zijn, binnen de EU te blijven.

Qu-Pilot moet, zoals de naam aangeeft, specifiek mogelijk maken om pilots en prototypes te bouwen, en moet helpen bij het maken van een roadmap richting effectieve productie-omgevingen. De overgang van onderzoek in een laboratorium naar effectief werkende hardware is, zeker voor kleine bedrijfjes met nieuwe ideeën, een bijzonder grote stap. De EU heeft nu 19 mijoen euro veil om dat voor enkele van die bedrijven waar te maken. Deelnemers aan Qu-Pilot kunnen onder meer werken met bestaande infrastructuur binnen onderzoeksinstellingen van de EU. Daaronder ook het Belgische imec, dat als een van de 21 partners meewerkt aan het project.