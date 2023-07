Europa komt met project om meer te halen uit supercomputers

De Europese groep voor supercomputers komt met een nieuw project dat specifieke software moet maken voor exascale-systemen. het kreeg de naam Inno4scale mee.

De Europese High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) is begonnen met een project dat software moet maken specifiek voor supercomputers. Bedoeling is om zo meer performance uit die computers te halen. Een van de dingen die het project, genaamd Inno4scale, moet doen, is nieuwe algoritmes ontwerpen die efficiënter gebruik maken van de beschikbare computerkracht.

Supercomputers of ‘high performance computers’ (HPC) hebben een veelvoud van de kracht en snelheid die je in klassieke computers ziet en worden vooral gebruikt voor onderzoek. In België vind je HPC’s onder meer bij de universiteiten van Gent en Leuven, en recent kwam er ook eentje in Charleroi.

De EU ziet wel een toekomst n de technologie, en plant EuroHPC-centra in Duitsland en Frankrijk. Die computers hebben echter een specifieke architectuur nodig om tot hun volle recht te komen. Inno4scale krijgt van de EU nu een budget van 5 miljoen euro om de beste algoritmes te ontwikkelen voor zogeheten ‘exascale’ computers. Het project zal werken vanuit het Barcelona Supercomputing Centre. Wie een voorstel heeft voor een innovatief algoritme kan dat nog tot september indienen.