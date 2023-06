IBM bouwt Europees datacenter voor quantumcomputing

In het Duitse Ehningen, nabij Stuttgart, wil IBM volgend jaar een datacenter met bruikbare quantumcomputertechnologie openen. Daarmee wil het Europese organisaties bedienen die willen experimenteren met de technologie.

Met het Europese aanbod benadrukt IBM ook dat de data binnen Europa wordt verwerkt. Het datacenter wordt ook de Europese cloudregio van IBM Quantum en zal openen in 2024.

De bedoeling van het datacenter is dat er meerdere systemen met quantumprocessors van meer dan 100 qubits worden geplaatst. In de marge daarvan zegt IBM ook dat er momenteel meer dan zestig organisaties in Europa bezig zijn met quantum hardware en software via de cloud, waaronder Bosch, het CERN en T-Systems.

Quantumcomputing wordt gezien als de volgende grote stap in rekenkracht. Maar vooralsnog blijven concrete en grootschalige toepassingen uit. Bedrijven zoals IBM pakten de afgelopen jaren uit met systemen die elk jaar iets groter werden in qubits. Dat heeft het potentieel om op termijn krachtiger en veelzijdiger te worden dan de huidige computertechnologie. IBM kan momenteel tot 433 qubits halen, de ambitie is om binnen tien jaar aan honderdduizend te zitten.