Investeringen in metaverse-bedrijven fors gedaald

Bedrijven die met metaverse-toepassingen bezig zijn krijgen minder en minder geld toegestopt van durfkapitalisten, ontdekte marktstudiebureau CB Insights. De daling valt zelfs dramatisch te noemen.

De metaverse-hype is voorbij, zegt het New Yorkse CB Insights. Uit hun onderzoek naar equity investment (geld dat in bedrijven wordt gepompt voor aandelen, voornamelijk dus van durfkapitalisten) in bedrijven die met metaverse-technologie bezig zijn, blijkt dat er tijdens de eerste zes maanden van 2023 maar 10 miljoen dollar (9 miljoen euro) werd opgehoest. Tenzij er vanaf nu een dramatische stijging aankomt, wordt het jaarbedrag maar een schijntje van vorig jaar, toen de hype nog welig woedde en metaverse-bedrijven liefst 167 miljoen dollar (151 miljoen euro) aan geld binnenhaalden.

Meta-moeheid

‘Het moment lijkt gepasseerd’, concludeert CB Insights in zijn nieuwsbrief. De hype lijkt, de afgelopen drie jaar, al even snel te zijn geluwd als ze was opgekomen. Natuurlijk zijn er inmiddels nieuwe glimmende dingetjes opgedoken voor de venture capital-sector, zoals AI: investeringen die daarin werden gedaan bedroegen tot nu toe zo’n 5,4 miljard dollar (4,9 miljard euro), zegt hetzelfde CB Insights (al tekende het ook hier een vervlakking op).

Maar er zijn al meerdere andere aanwijzingen geweest dat het metaverse nooit echt zijn hype waarmaakte. Er was bijvoorbeeld het nieuws dat Decentraland, het grootste en relevantste metaverse-platform, het met een gemiddelde van zo’n 38 actieve gebruikers per dag moet stellen. En een van de belangijkste inkomstenstromen van Meta’s vlaggenschipproduct Horizon Worlds, een soort getrouwheidsprogramma, bracht vorig jaar 470 dollar (426 euro) op.

Geen ‘echt’ metaverse

Het kan ook aan de nogal nauwe interpretatie van dat metaverse-idee liggen, die onder meer Meta en Fortnite-maker Epic Games enkele jaren geleden begonnen te hanteren. Bij de allerprilste introductie van de term, door durfkapitalist Matthew Ball en Wired-schrijver Kevin Kelly in 2019, werd er eerder gemikt op een toekomst waarin dat metaversum een laag over de fysieke realiteit heen is – eerder mixed reality dan de nog altijd erg op Second Life lijkende virtuele realiteiten dus. Belangrijk hierin, geeft CB Insights nog eens aan, is dat Apple bij de introductie van zijn op mixed reality gerichte Vision Pro-headset niet één keer dat ‘M-woord’ heeft gebruikt.