Kwantumcomputers krijgen eerste besturingssysteem

Onderzoekers hebben een besturingssysteem gemaakt voor kwantumcomputers. Dat moet het onder meer mogelijk maken om er meerdere aan elkaar te linken.

De onderzoekers publiceerden hun rapport in het wetenschappelijke blad Nature. Onderzoek naar quantum computing gaat momenteel door een evolutie, maar er zijn nog erg veel verschillende hardwaretechnologieën waarmee je een kwantumcomputer kunnen maken. Verschillende van de machines zijn dus niet altijd compatibel, en daar moet het besturingssysteem verandering in brengen. De meer universele manier om kwantumnetwerken te bouwen moet het mogelijk maken om berekeningen veilig te delen over verschillende kwantumcomputers.

Omdat het om software gaat die minder afhankelijk is van pure hardware-coding, kan het besturingssysteem, genaamd QNodeOS, toestellen binnen een kwantumnetwerk beheren, ongeacht het type van qubits die in dat netwerk zitten. In eerste tests linkte het bijvoorbeeld een kwantumcomputer met qubits gemaakt van diamanten met eentje die elektrische atomen gebruikt voor zijn qubits. Het OS zou het ook makkelijker moeten maken om applicaties voor de computers te schrijven en uit te rollen.

Aan het systeem werkten onderzoekers van de zogenaamde Quantum Internet Alliance, die bestaat uit teams van onder meer de universiteiten in Delft en Innsbruck en onderzoekscentra in Frankrijk.