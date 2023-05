OpenAI brengt ChatGPT naar iPhone: Android volgt

ChatGPT kent nu ook een mobiele versie: voorlopig enkel voor iPhones en ook alleen in de Verenigde Staten.

OpenAI brengt chatbot ChatGPT voor het eerst uit op de iPhone. Weliswaar alleen in de Verenigde Staten: daar kan je de app voortaan downloaden in de App Store van Apple. Een versie voor toestellen met het besturingssysteem Android zou later volgen. Binnenkort moet de app ook beschikbaar worden in andere landen, zo belooft OpenAI in een persbericht.

ChatGPT gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om logisch klinkende teksten te schrijven. Logisch klinkend schrijven we bewust: bij opening van de app waarschuwt die ook dat ChatGPT ‘onnauwkeurige informatie over mensen, plaatsen of feiten’ kan geven. Sinds de website het levenslicht zag, baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen. OpenAI is in 2015 opgericht door een paar grote namen uit de techwereld, onder wie Tesla-topman en Twitter-eigenaar Elon Musk en Reid Hoffman, mede-oprichter van LinkedIn. OpenAI heeft niet alleen ChatGPT ontwikkeld, maar ook de verbeterde versie GPT-4 en beeldenmaker DALL-E.

Regels op komst?

De topman van OpenAI, Sam Altman, was eerder deze week nog in het nieuws. Hij noemde het essentieel dat overheden regels stellen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Altman deed zijn uitspraken tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres. Politici hadden hem en enkele andere techbazen gevraagd te getuigen omdat zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van AI, die de laatste maanden razendsnel gaat. Ze vrezen dat de zelflerende software de economie in de war kan sturen en zelfs onze democratie kan verstoren.

De website van ChatGPT is gelanceerd eind november en telde meteen meer dan een miljoen bezoekers in een week tijd. Twee maanden later telde de dienst al ongeveer 100 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Microsoft is de voornaamste investeerder van OpenAI. Het bedrijft integreerde het taalmodel waarop ChatGPT is gebaseerd ook al in Bing, de zoekrobot van Microsoft.