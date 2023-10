Gentse start-up wil 100.000 elektronische ‘autofocale’ brillen verkopen

Morrow, de Gentse maker van autofocale brillen met een knop om te schakelen tussen veraf en dichtbij kijken, heeft in Parijs een belangrijke sectoraward voor innovatie gewonnen. Medeoprichter en CEO Paul Marchal ziet dat als een teken dat de sector klaar is voor brillen met elektronica erin.

De brillen zijn volgens Morrow, door Data News nog geselecteerd als ‘Starter van de week’, een alternatief voor multifocale brillen, die werken met verschillende zones in de glazen. Het bedrijf ontwikkelde technologie waarbij brildragers met een knop in het montuur kunnen schakelen tussen nabij en veraf, zonder het hoofd te kantelen. Daardoor heeft de gebruiker zowel dichtbij als veraf scherp zicht. Goedkoop is de technologie niet: prijzen van een Morrow-bril beginnen bij 999 euro.

De spin-off van onderzoeksinstituut imec en de Universiteit Gent bracht de bril in 2021 op de Belgische markt via een aantal optiekers. Er zijn intussen zo’n tweehonderd stuks verkocht, zegt Marchal. De ambities zijn echter veel groter. ‘Tegen einde 2025, begin 2026 willen we een honderdduizendtal brillen verkopen’, klinkt het. De internationale expansie moet binnenkort beginnen in Nederland en Frankrijk. Daarna hoopt de CEO ook grote optiekketens en distributeurs te strikken om snel te groeien.

Silmo D’Or

Morrow won dit weekend een Silmo D’Or, een sectoraward uitgereikt tijdens een vakbeurs in Parijs. Marchal ziet in de bekroning een teken dat de sector, die nochtans ‘heel conservatief’ is, klaar is voor de innovatie.

De CEO hoopt nog kapitaal op te halen bij investeerders om de productie, die momenteel nog bijna helemaal in België gebeurt, verder op te schalen. Nu al krijgt het Gentse bedrijf steun van gevestigde waarden in de sector als Tokai en Zeiss, die investeerden naast onder meer het Vlaamse overheidsfonds PMV, Qbic en imec.xpand.