112 organisaties ondertekenden Belgisch Charter voor Duurzame IT

Een twintigtal organisaties heeft woensdag omstreeks 17.30 uur het Belgische Charter voor Duurzame IT ondertekend. Daar is met de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) voor het eerst een federale instelling bij.

De ondertekening is georganiseerd door het Belgische Instituut voor Duurzame IT vzw en is gebeurd in bijzijn van federaal staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR) en Marie Dupont, de vicestafhouder van de Franstalige Balie in Brussel. 112 organisaties hebben het Charter ondertussen ondertekend.

Burgers worden zich alsmaar meer bewust van de ecologische en sociale gevolgen van digitale technologie, stelt het Belgische Instituut voor Duurzame IT vzw. Daardoor moeten organisaties, overheden en ondernemingen hun digitale strategie herzien. De ondertekenaars van het Charter engageren zich dan ook om ‘stappen te zetten naar een ethischere, meer inclusieve, toegankelijkere en milieuvriendelijkere IT’, zegt het Instituut.

Bij eerdere ondertekeningsrondes onderschreven al 85 Belgische organisaties het Charter. Daar kwamen woensdag nog 27 ondertekenaars bij. Naast de FOD BOSA gaat het onder meer om de bank ING, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB-SPRB) en de spoorwegnetbeheerder Infrabel. In totaal is het Charter door meer dan zeshonderd organisaties, overheden of ondernemingen in zes verschillende landen ondertekend.