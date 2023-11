Nieuwe satelliet spoort CO2-uitstoot van bedrijven op

Een nieuwe satelliet met de naam Vanguard is zo nauwkeurig dat hij de CO2-uitstoot van individuele energiecentrales en fabrieken kan meten. Dat geeft overheden en bedrijven een schat aan informatie om die uitstoot terug te dringen.

Vanguard is vorig weekend gelanceerd vanop de Vandenberg Space Force Base in Californië, met een Falcon-rakket van SpaceX. De nieuwe satelliet cirkelt nu in een baan om de aarde en zal CO2-uitstoot kunnen meten met een ongekende precisie van 25 meter. Daardoor wordt het mogelijk de individuele bronnen aan te wijzen, zoals steenkoolcentrales, cement- of staalfabrieken of chemiebedrijven.

Methaan

GHGSat, het Canadese bedrijf achter de satelliet, is niet aan zijn proefstuk toe. Het bedrijf lanceerde al gelijkaardige satellieten om de wereldwijde methaanuitstoot in kaart te brengen met een ongekende resolutie.

‘Onze hoge-resolutiesatellieten hebben het ‘vergeten broeikasgas’ methaan weer bovenaan de klimaatagenda gezet’, zegt Stephane Germain, CEO van GHGSat. ‘Ons doel is nu om die ervaring te benutten en het debat rond CO2 te veranderen. Nu toezichthouders, investeerders en het publiek steeds meer bedrijven verantwoordelijk houden voor zowel hun directe als indirecte uitstoot, is het duidelijk dat betere CO2-gegevens nodig zijn.’

Milieurapportage

De gegevens van de satelliet zijn een schat aan informatie voor wetenschappers en voor de bedrijven zelf, om hun uitstoot te verminderen en hun milieurapportage te verbeteren. Voor overheden biedt het een nieuw instrument om de uitstoot op hun grondgebied in kaart te brengen en grootvervuilers tot de orde te roepen.