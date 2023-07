Belgische eHealth-startup Watcherr haalt 2 miljoen euro op

Met een investering van 2 miljoen euro, bijeengebracht door een tros business angels, wil de Belgische startup Watcherr zijn gezondheidsdetectiesysteem sneller en beter in de markt zetten. Momenteel is het systeem beschikbaar in België, het Verenigd Koninkrijk en Canada, maar een internationalisering lonkt.

Belgische startup Watcherr, gevestigd in Erembodegem, kwam in 2021 met een gezondheidsdetectiesysteem op de markt, dat plug-and-play werkt met een smartwatch die patiënten dragen en hun smartphone. Het systeem houdt continu de gezondheidstoestand van de gebruiker in de gaten, en geeft een waarschuwing wanneer er een onregelmatig patroon wordt gedetecteerd in de lichaamssensoren (zoals de hartslagmeter in de smartwatch) die de gebruiker op zijn lijf draagt. Zodra zo’n kritieke situatie wordt opgemerkt, gaat er niet alleen een alarm af bij de gebruiker zelf, maar desgewenst ook bij een zorgverstrekker in zijn nabijheid, via geofencingtechnologie. De technologie werd enthousiast onthaald in de zorgsector, onder meer in woonzorgcentra.

Inspanningen versnellen

Relatief snel rolde Watcherr die technologie uit in België, het Verenigd Koninkrijk en Canada, maar dankzij een kapitaalronde van 2 miljoen euro kunnen die verkoop- en marketinginspanningen van het bedrijf worden versneld, en kan ook het netwerk van internationale distributeurs worden uitgebreid. De fondsen werden bijeengebracht door een aantal private investeerders, waaronder business angels van het Business Angel Netwerk Vlaanderen en early stage-investeringsfonds AngelWise.

Nieuw volk aan het roer

Oprichters Nikolai Stevens en Frederick Pouders blijven verder sleutelen aan hun technologie, maar voor die volgende stap in de groei van het bedrijf werden een nieuwe ceo en financieel directeur binnengehaald. Aan het roer komt nu Erik Horemans, die voor een korte carrièrebreak begin dit jaar tien jaar lang het Belgische filiaal van het Nederlandse glasvezelbedrijf Genexis leidde. Volgens Watcherr werd Horemans specifiek binnengehaald vanwege zijn ervaring in het opschalen van activiteiten. CFO Piet Steenberghs bekleedde diezelfde functie eerder al bij getrouwheidskaartenbedrijf Joyn en dienstenchequeprovider Trixxo Home.