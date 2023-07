Google en X kunnen epidemie-uitbraak voorspellen

Zoekopdrachten op internet en posts op sociale media kunnen erg vroege indicaties zijn voor de uitbraak van een epidemie. Dat blijkt uit onderzoek naar de opmars van de covid-19-pandemie.

Canadese wetenschappers analyseerden via Google Trends zoektermen bij het begin van de coronapandemie, zoals hoesten, keelpijn, kortademigheid en vermoeidheid. Ook gerelateerde hashtags op berichtendienst X (voorheen Twitter) hebben ze onderzocht, en die informatie koppelden de onderzoekers aan de covid-19-data in Canada.

Digitale gezondheidssurveillance

‘Het grote publiek heeft de neiging om zoekopdrachten op internet en sociale media te gebruiken voor gezondheidsinformatie, vooral tijdens wereldwijde epidemieën’, zegt Rena Yang, postdoctoraal onderzoeker aan de School of Public Health Sciences in Waterloo, Canada. ‘Die patronen kunnen door overheden en gezondheidsdiensten worden gebruikt om een realtime bewakingssysteem te ontwikkelen dat signaleert wanneer ziekten toenemen of afnemen, of om snel te reageren op opkomende infectieziekten.’

De wetenschappers ontdekten dat zoektermen gerelateerd aan symptomen sterk correleren met dagelijkse besmettingen, en vaak enkele dagen vooroplopen. Dat suggereert dat de tools kunnen dienen als vroege waarschuwingssignalen voor ‘digitale gezondheidssurveillance’.

Combineren met andere bronnen

Er is wel nog heel wat werk aan de winkel, zegt Zahid Butt, assistent hoogleraar Gezondheidswetenschappen en hoofdauteur van de studie. ‘Ons toekomstig onderzoek zal gericht zijn op de systematische identificatie en organisatie van relevante symptoomtrefwoorden voor opkomende ziekten, zelfs nog voor die algemeen worden herkend of gerapporteerd’, zegt hij.

Idealiter wordt het digitale systeem gecombineerd met andere databronnen om complexe, accurate modellen te bouwen, zegt Butt. ‘Dit soort systemen heeft het potentieel om de epidemiologische controle te helpen, om de publieke perceptie te volgen en om trends in uitbraken te voorspellen.’