Philips reorganiseert afdeling voor innovatie, 90 Nederlandse banen weg

Philips reorganiseert zijn afdeling voor innovatie en strategie, waarbij in Nederland iets meer dan negentig arbeidsplaatsen verloren gaan. Het gaat om banen in Eindhoven, Amsterdam en Best. Volgens het medisch-technologische bedrijf moet de ingreep voor een eenvoudigere organisatie zorgen.

Het is de bedoeling dat meer medewerkers die aan innovatie werken direct bij afzonderlijke bedrijfseenheden aan de slag gaan. Dat moet het bedrijf ‘wendbaarder’ maken en voor meer contact met klanten zorgen. De centrale afdeling voor innovatie gaat zich vervolgens richten op data en kunstmatige intelligentie, zegt een woordvoerder.

‘Dat leidt tot dubbele rollen en een reductie van iets meer dan negentig posities’, zegt een woordvoerder. Philips begeleidt werknemers die hierdoor worden geraakt naar ander werk, voegt hij eraan toe. Het is nog onduidelijk of er gedwongen ontslagen vallen. Voor nog eens ongeveer honderd mensen betekent de ingreep dat ze worden overgeplaatst.

Reorganisatie

Vakbond De Unie reageert bezorgd op de reorganisatie. ‘Dit bedrijf, dat ooit een symbool was van innovatie en werkgelegenheid in ons land, lijkt zichzelf steeds verder uit te kleden. Door de voortdurende ontslagrondes verdwijnt steeds meer kennis en ervaring, en verdwijnt het vertrouwen van de werknemers in hun toekomst bij Philips’, stelt vakbondsbestuurder Suat Koetloe. De Unie wil dat de overheid zich gaat bemoeien met de toekomst van Philips.

Philips benadrukt juist dat het blijft investeren in innovatie in Nederland. Zo blijft Philips Research, waar medewerkers onderzoek doen naar ‘doorbraaktechnologieën’, in Eindhoven gevestigd. Van de ongeveer 1,7 miljard euro die Philips besteedt aan onderzoek en ontwikkeling gaat ongeveer 700 miljoen euro naar Nederland, zegt het bedrijf. ‘Nederland is het kloppend hart van Philips.’