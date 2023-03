Iedereen kan nu aan de slag met de GPT-4 chatbot van Microsoft

De AI-chatbot Bing – een combinatie van ChatGPT met realtime zoekinformatie – is nu beschikbaar voor iedereen die dat wil.

Het gaat hard met Generative AI. Ruim een maand nadat Microsoft aankondigde dat het van plan was om de weinig populaire zoekmachine Bing te voorzien van AI is de nieuwe Bing nu ook voor iedereen beschikbaar. Er was al een wachtlijst, en sommigen hadden al toegang gekregen, maar nu bevestigt Microsoft aan The Verge dat iedereen die dat wil de ‘preview’-versie kan uitproberen.

Microsoft blijft de nieuwe Bing bewust een ‘preview’ noemen, want de lancering is niet zonder slag of stoot gegaan. Antwoorden bleken soms ronduit foutief – het ondertussen beruchte ‘hallucinatie’-effect van AI waar ook ChatGPT last van heeft – maar misschien nog erger: Bing durfde in gesprekken ook emotioneel of zelfs dreigend te worden. Dat ondervonden we tijdens een test trouwens zelf ook. Microsoft besliste snel om Bing aan banden te leggen. Persoonlijke vragen aan de chatbot zelf worden bijvoorbeeld afgeblokt en het aantal vervolgvragen die je kan stellen werd gelimiteerd.

Toch nog een beetje met de rem op

Microsoft blijft overigens wel continu aan de knoppen draaien. Zo zijn de beperkingen al een aantal keer aangepast. Momenteel kan je als gebruiker 15 vragen per sessie stellen aan Bing Chat, met een maximum van 150 per dag.

De kunstmatige intelligentie die Microsoft aanbiedt, is ontwikkeld door OpenAI, het bedrijf achter het populaire programma ChatGPT waarin Microsoft ook fors investeert. Aanvankelijk bleef Microsoft vaag over het taalmodel. Ondertussen is duidelijk dat al die tijd GPT-4 gebruikt werd dat deze week officieel voorgesteld werd door OpenAI.

Microsoft belooft trouwens om later vandaag met meer AI-nieuws te komen. Om 16 uur Belgische tijd staat een persconferentie gepland rond de toekomst van werk. De verwachting is dat we er een resem aankondigingen krijgen over hoe het softwarebedrijf AI- en ChatGPT-achtige functionaliteit gaat inbouwen in producten als Outlook, Word, Powerpoint en Teams. De nieuwe Bing is ondertussen al ingebouwd in de Microsoft Edge browser en kreeg ook al een plaats in Windows 11 en in de smartphone-apps.