Innovatiecentrum Sirris neemt zijn intrek in Genkse hightechcampus FacThory

Sirris, het innovatiecentrum voor de techindustrie in België, verhuist zijn laboruimte van Diepenbeek naar het Genkse Thor Park. Het wordt daarmee de allereerste bewoner van het nieuwe FacThory-ecosysteem.

De nieuwe locatie moet Sirris de mogelijkheid bieden om zijn industriële testomgeving de komende jaren uit te breiden tot zo’n 1.300 vierkante meter, met jaarlijks zo’n vijftien procent extra innovatietrajecten op het ​ vlak van productieprocessen (bovenop de 1.300 innovatieprojecten die nu al jaarlijks gerealiseerd worden). Op die manier wil het centrum de concurrentiekracht van Belgische bedrijven helpen vergroten door hun fabricageprocessen verder te automatiseren, te digitaliseren en te robotiseren.

4.0 Made Real

Sirris laat haar vertrouwde stek op het Wetenschapspark in Diepenbeek na 23 jaar achter zich. Het wordt vanaf 2024 de allereerste bewoner van FacThory op het Genkse Thor Park, de campus voor bedrijven in de innovatieve energie- en slimme maakindustrie. Herman Derache, Managing Director van Sirris, spreekt over een ‘belangrijke mijlpaal’ voor alle technologische bedrijven in Limburg en bij uitbreiding in België: ‘Dit partnership zal de uitwisseling van kennis bevorderen, toegang bieden tot hightechfaciliteiten en de samenwerking in het productie-ecosysteem vergemakkelijken’.

Concreet zullen bedrijven op de nieuwe site van Sirris terecht kunnen voor het produceren van precisie-onderdelen, het opzetten van pilootlijnen voor nieuwe productiesystemen en een permanente ‘4.0 Made Real’-demonstrator. Die laatste laat bedrijven toe te leren over een gedigitaliseerd en energie-efficiënt productiesysteem.

Samen met het Thor Park wil Sirris op termijn een vijftigtal maakbedrijven aantrekken op de campus en werk creëren voor zo’n vierhonderd mensen.