Amazon, Meta, Microsoft en TomTom lanceren alternatief voor Google Maps en Apple Maps

De Overture Maps Foundation heeft een allereerste ‘open map dataset’ gepubliceerd. Die moet het kaartenduopolie van Google Maps en Apple Maps verzwakken.

Google Maps en/of Apple Maps: het zijn veruit de meest gebruikte kaarten in allerlei toepassingen en apps. Dat is niet naar de zin van concurrenten Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft en TomTom. Die vier bedrijven richtten daarom vorig jaar in december de Overture Maps Foundation op: een joint-venture die tot doel heeft om volledige en nauwkeurige kaartgegevens te ontwikkelen die bovendien iedereen gratis kan gebruiken. Sinds de oprichting hebben ook andere organisaties en start-ups zich achter het initiatief geschaard, waaronder SafeGraph, Sanborn, Sparkgeo, Cyient, ESRI, InfraMappa, en PTV Group.

‘Kaarten moeten gemeenschappelijk bezit zijn’

Ondertussen is de eerste ‘open map’ dataset beschikbaar met vier verschillende datalagen in OMF-formaat erin: ‘Places of Interest’, gebouwen, transportnetwerken (vertrekkende vanuit het OpenStreetMap-project) en (bestuurlijke) grenzen inclusief de namen van plaatsen in 40 talen. De dataset is samengesteld door de leden van de Overture Maps Foundation die instonden voor het verzamelen, controleren en valideren van open source kaartgegevens aangevuld met hun eigen data.

‘De Overture 2023-07-26-alpha.0 release is een belangrijke stap in het creëren van een uitgebreide, hoogwaardige dataset met open kaarten. Met name de Places of Interest dataset vertegenwoordigt een belangrijke, voorheen niet beschikbare open dataset, met het potentieel om alles in kaart te brengen, van nieuwe grote en kleine bedrijven tot pop-up straatmarkten waar ook ter wereld’, zegt Marc Prioleau, directeur van Overture Maps Foundation in een blog. ‘Kaarten zouden gemeenschappelijk bezit moeten zijn’, klinkt het nog.

Het is een eerste release, en dus is de dataset nog verre van compleet. Overture heeft wel de ambitie om een brede samenwerking op te bouwen die een uitgebreide database van POI’s kan opbouwen, onderhouden én continu up to date houden. App-ontwikkelaars zouden dan bij Overture kunnen aankloppen in plaats van bij Google en Apple. Die rekenen ontwikkelaars momenteel geld aan voor toegang via API tot hun kaartensets.