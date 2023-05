Binnenkort springt het verkeerslicht op groen dankzij je navigatie-app

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een systeem waarmee je via een app sneller groen zou krijgen aan een verkeerslicht.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ruim 1.700 kruispunten met verkeerslichten. Daarvan wil ze er in de volgende twee jaar minstens 250 intelligent maken. Binnen een paar maanden zou ook een koppeling met verkeersapps mogelijk worden, zo weet VRT. Het AWV werkt hiervoor samen met onderzoeksinstituut imec. Voorlopig zal het systeem enkel met de apps Flitsmeister en Karta GPS werken, maar er zouden ook gesprekken lopen met grotere spelers als Google Maps en Waze.

De bedoeling is dat de compatibele verkeers-app op je smartphone achterliggend en automatisch een seintje stuurt richting de cloud waarop ook de bedieningscomputer van de verkeerslichten aangesloten is. Het resultaat moet zijn dat je bijvoorbeeld vanuit een zijstraat sneller groen licht krijgt, op voorwaarde tenminste dat er op de hoofdweg geen verkeer is.

Extra info op je dashboard

De aanbieders van de apps kunnen de gegevens ook uit de cloud opvragen en ze op je smartphone of het dashboard van je wagen laten zien via Android Auto of Apple Carplay. Zo zou je dus in je wagen ook kunnen zien of het verkeerslicht op rood of groen zal staan ruim voordat je het verkeerslicht bereikt. Uiteraard worden niet enkel de gegevens van jouw smartphone gebruikt. De verkeerscomputer aggregeert alle data en beslist op basis van alle parameters – drukte, aankomend verkeer, lengte van de files enzovoort – hoe snel de verkeerslichten op groen springen. Het achterliggende idee is dat de doorstroming aan kruispunten uiteindelijk vlotter dan nu zal verlopen.

De gedeelde gegevens worden geanonimiseerd doorgegeven, maar privacyexperten stellen daar toch vragen bij. ‘Ondanks alle privacyvoorzorgen is de weg die jij aflegt terug te linken naar jou’, zegt Bart van Buitenen van vzw Dasprive aan VRT. ‘Het is belangrijk om te weten dat geïndividualiseerde locatiegegevens per definitie nooit anoniem zijn. Als men zegt dat dergelijke data worden geanonimiseerd, weet dan dat dat eigenlijk niet kan’, klinkt het nog.