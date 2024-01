CES 2024: Google rust (bepaalde) auto’s uit met zijn Chrome-browser

Techreus Google gaat zijn browser Chrome uitrollen naar de infotainmentsystemen van bepaalde wagens. Automobilisten en passagiers zullen de browser evenwel alleen kunnen gebruiken als het voertuig geparkeerd is of voor een rood stoplicht staat.

Google maakte het nieuws bekend op de CES-technologiebeurs die momenteel plaatsvindt in Las Vegas. De primeur is voor een aantal modellen van de automerken Volvo en Polestar. Later volgen andere voertuigen die van huis uit software van Google aan boord hebben – de zogeheten Google Built-In functionaliteit.

Routes doorseinen

Google introduceert ook een nieuw snufje waarmee waarmee gebruikers hun reis kunnen plannen via Google Maps op hun Android- of iOS-apparaat, om die geplande route vervolgens direct naar hun wagen te seinen. Google Maps Send-to-Car, zoals deze functie heet, wordt onmiddellijk uitgerold, onder meer naar de Polestar 2.

Een nieuwigheid voor automobilisten met Android Auto (en een compatibele smartphone) is dat zijn straks batterijgegevens met Google Maps kunnen delen. Op die manier kan de navigatie eventuele tussenstops inplannen en zal de gebruiker ook een inschatting krijgen van het rijbereik op het einde van de rit. Deze feature wordt in eerste instantie uitgerold bij twee elektrische modellen van Ford, de Mustang Mach-E en de F-150 Lightning.