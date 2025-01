CES 2025: Segway vernieuwt Ninebot-gamma en lanceert all terrain-model op de Belgische markt

Segway greep de CES-beurs aan voor de introductie van een aantal nieuwe elektrische steps. De meeste modellen kregen een verbeterde vering, een veelzijdig smart display dat klaar is voor navigatie en een handige Airlock-functie. Geheel nieuw op de Belgische markt is de ZT3 Pro I, een all terrein-step waarmee je gerust de geplaveide paden mag verlaten.

Met ruim 13 miljoen Ninebot eKickScooters op de weg is Segway wereldwijd marktleider op het gebied van e-steps. Het gamma bestaat uit een vijftal product-ranges, waarvan we de GT3-reeks (met snelheden tot 80 km/u) even buiten beschouwing laten: deze modellen zijn bedoeld voor daredevils, en zijn alleen toegestaan op circuits en privéterreinen.

Navigatiefunctie

Voor dagdagelijks gebruik komen vooral de Ninebot E3-, F3- en Max G3-tweewielers in aanmerking. Ze verschillen vooral in rijbereik (kort, medium en groot), rijcomfort (denk aan het type band en vering, tractiecontrole, S-ABS), uitrusting en uiteraard prijs. Bij de nieuwe generatie neemt het rijbereik van vrijwel elk model weer wat toe, maar de snelheid blijft in ons land gelimiteerd tot de wettelijke 25 km/h.

De Ninebot-lineup voor 2025. © Segway

Grote blikvanger op bepaalde nieuwkomers is het verbeterde smart display van 2,4-inch. Het toont niet alleen usual suspects zoals de batterijstatus en de snelheid van de step, maar geeft ook oproepnotificaties van je smartphone weer. Later dit jaar moet een firmware-update het kleurenscherm bovendien klaar maken voor navigatiedoeleinden, al gaat het meer om een doorgeefluik van de navigatie-app op je smartphone. Een voordeel daarvan is dat je je telefoon niet langer in een houder op het stuur hoeft te plaatsen. Segway is wel van plan om deze nieuwe feature betalend te maken, maar bedragen kon of wilde het bedrijf nog niet noemen.

AirLock

Nog noemenswaardig is Segway AirLock, een nieuw op Bluetooth-gebaseerd unlocking-systeem waarbij je de eKickScooter ontgrendeld zodra je de step (met je smartphone) nadert. En weet je een keer niet meer waar je de tweewieler hebt geparkeerd, dan kan je hem snel traceren met de Apple Find My-functie – al is die wel alleen beschikbaar voor bezitters van een iPhone.

Zoals gezegd introduceert Segway binnenkort ook de ZT3 Pro I in België. Deze all terrain-step voor de meer avontuurlijke ritten was in bepaalde landen al enkele maanden verkrijgbaar, maar voor ons land moest een aangepast model worden ontwikkeld, omdat de kruisvormige verlichting aan de voorzijde niet voldeed aan de Belgische regelgeving.

De Ninebot Max G3 I komt het eerste kwartaal van dit jaar op de markt, de andere modellen volgen in het tweede kwartaal. Richtprijzen voor de nieuwe eKickScooters heeft Segway nog niet bekendgemaakt.