CES 2025: Sony’s elektrische wagen zal 89.900 dollar kosten

De Afeela, de elektrische wagen die door Sony en Honda wordt gebouwd, zal dit jaar op de markt komen. Dat zegt Sony tijdens een persconferentie op CES in Las Vegas.

De Afeela is lang een concept geweest, maar voorafbestellingen van het toestel zijn vanaf nu mogelijk. Toch in de Verenigde Staten. Dat kondigt Sony aan op CES. Op de technologiebeurs plakte het bedrijf, dat samen met Honda aan de elektrische wagen heeft gewerkt, ook een prijs op het toestel. De Afeela 1 Origin zal in de VS 89.900 dollar kosten. De Afeela 1 Signature kost 102.900 dollar. Beiden prijzen zijn inclusief een driejarig abonnement op verschillende functies voor de wagen, waaronder een rij-assistentie en een persoonlijke AI-assistent.

Sony en Honda werken al vijf jaar via een joint venture aan een elektrische wagen. In die tijd is er veel veranderd in de wereld van EV’s. Het huidige model lijkt wat meer op een sedan en de batterij zou tot 300 mijl (zo’n 480 km) moeten meegaan voor hij moet worden bijgeladen. De toestellen worden in de eerste plaats in Californië, in de Verenigde Staten geleverd. Of en wanneer ze ook naar Europa komen, is momenteel niet duidelijk.



https://datanews.knack.be/nieuws/sony-weer-stap-dichter-bij-eigen-elektrische-auto/