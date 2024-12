Duitse fabrikant van vliegende taxi’s vraagt faillissement aan

De Duitse luchttaxifabrikant Volocopter heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar van de luchtvaartautoriteit in Duitsland nog goedkeuring om een eerste serie vliegende taxi’s te produceren.

‘Het bedrijf heeft financiering nodig om de laatste stappen naar marktintroductie te kunnen zetten’, aldus de nieuw aangestelde curator. Ondanks de faillissementsaanvraag gaat Volocopter ervan uit dat er volgend jaar nog een investeerder gevonden zal worden. ‘We lopen technisch gezien, qua vliegervaring en in het certificeringsproces ver voor op de nationale en internationale concurrentie’, zegt topman Dirk Hoke. Hij verlaat het bedrijf eind februari.

Volocopter heeft nog steeds toestemming nodig van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) om passagiers te mogen vervoeren met zijn vliegende taxi’s. De toestellen met de naam VoloCity bestaan uit een capsule met daarboven een grote ring, die is voorzien van meerdere rotoren, waarmee het toestel verticaal kan opstijgen en landen. De VoloCity biedt plek aan twee passagiers.

Volocopter bestaat al enkele jaren. In 2018 sprak Data News met medeoprichter Alex Zosel op de toenmalige technologiebeurs Cebit. De ambitie was toen om op enkele jaren tijd in grootsteden een Volocopter aan te bieden. De opmerkelijke taxidrone duikt ook al even op in Microsoft Flight Simulator 2020. Maar vooralsnog is het vooral in die virtuele omgeving dat de toestellen actief zijn.