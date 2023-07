Eurostar lanceert volledig biometrische check-in

Eurostar, operator van hogesnelheidstreinen tussen het Europese vasteland en Londen, experimenteert met een nieuw systeem waarmee passagiers letterlijk door de ticketpoortjes en de grenscontrole kunnen wandelen. Alle verificatie gebeurt op de achtergrond, op basis van gezichtsherkenning door een camerapoort.

Ieder jaar nemen er ongeveer 11 miljoen passagiers de Eurostar-hogesnelheidstrein tussen Brussel of Parijs en Londen. Onder meer door de recente fusie met Thalys, dat soortgelijke hst-diensten binnen het Europese vasteland opereert, moet dat aantal tegen 2030 volgens Eurostar oplopen tot 30 miljoen per jaar. Passagiers die het gewend zijn om de Eurostar te nemen, zeker bij de terugreis vanuit Londen, houden nu al hun hart vast.

Maar Eurostar is bezig met oplossingen om de ticketcheck en zelfs de Britse grenscontrole volledig te automatiseren, zonder dat de reiziger zelfs maar zijn tickets of paspoort hoeft boven te halen. Met SmartCheck, een nieuw gezichtsherkenningssysteem dat de hst-operator voorlopig alleen lanceert voor business-reizigers, volstaat het dat passagiers langs een gezichtsherkenningskiosk wandelen.

Lees ook: Biometrische data vergaren kost Snapchat 35 miljoen dollar

Doorlopen!

Die digitale toegangspoort herkent het gezicht van de passant, en matcht dat met reisdocumenten die de gebruiker zelf heeft geüpload naar een speciale app van het systeem die, net als de kiosk in de terminal, werd ontwikkeld door het Londense technologiebedrijf iProov. Eurostar-passagiers hebben daarvoor thuis eerst wat huiswerk te doen: via de app hun gezicht inscannen met de camera van hun smartphone, en die gezichtsherkenningsdata vervolgens koppelen aan hun identiteits- en reisdocumenten. Eens dat is gebeurd, hoeven ze gewoon maar – zeer letterlijk – door het poortje te lopen. ‘In een eerste proef hadden we mensen die moesten stoppen voor de kiosk, en mensen houden daar niet van,’ zei Dominic Forrest, Chief Technology Officer (CTO) bij iProov, tegen The Next Web. ‘Toen hebben we besloten om resoluut voor de free-flow-ervaring te gaan.’

Lees ook: Amazon gaat biometrische data chauffeurs verzamelen

Alvast kortere rijen

De SmartCheck-kiosk staat voorlopig alleen op de terminal van St. Pancras International, het Londense treinstation dat de Eurostar aandoet, en de paspoortcheck geldt alleen voor de Britse grenscontrole. Passagiers moeten dus nog altijd op de conventionele manier hun reisdocumenten laten checken door Franse grenswachters op St. Pancras, die passagiers continentaal Europa binnenlaten. Ook de bagage moet nog altijd door de scanner. Maar toch denkt Eurostar dat deze oplossing de wachtrijen al gevoelig zal terugdringen. Op termijn moet de technologie beschikbaar worden voor passagiers van alle klassen, en hopelijk ook voor meer grenzen.

Betere privacy

Er bestaan al gelijkaardige oplossingen op luchthavens, maar SmartCheck is de eerste geautomatiseerde toegangscheck voor internationale treinen. Ook claimt iProov dat hun oplossing een betere bescherming biedt voor de privacy van de reiziger. Diens identiteits- en reisdocumenten worden niet opgeslagen op een extern computerssyteem, maar blijven mooi op de gebruiker zijn smartphone staan, die via een versleutelde verbinding communiceert met de kiosk. De gegevens die worden doorgestuurd naar het SmartCheck-poortje worden ook na maximum 48 uur automatisch van de systemen gewist, zegt iProov. En op de vraag of hun oplossing, die met massale hoeveelheden gezichtsherkenningsdata zal werken, niet verder de gevreesde surveillantiemaatschappij in de hand zal werken, antwoordde iProov-ceo Andrew Bud droogjes tegen The Next Web: ‘Dit is geen surveillance. Een gebruiker kan ervoor kiezen om zich in te schrijven en SmartCheck te gebruiken of niet – en niemand zal hem ooit dwingen om dit te doen.’