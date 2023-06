Google blikt circuit van Spa-Francorchamps in voor Street View

De Google Street View-wagen was deze week te vinden op het F1-circuit van Spa-Francorchamps. Niet voor de jaarlijkse race, wel om beelden te maken van de racetrack die over enkele maanden op Google Street View zullen verschijnen.

Google vernieuwt momenteel zijn beelden voor Street View in België en brengt steeds meer locaties in kaart die nog eerder niet beschikbaar waren op het platform. Het iconische circuit van Spa-Francorchamps is er daar een van. Tot op heden zijn wereldwijd slechts vijf F1-circuits beschikbaar op Street View, namelijk dat van Zandvoort (Nederland), Silverstone (Verenigd Koninkrijk), Monza (Italië), Fuji (Japan) en het Circuit of the Americas (Verenigde Staten).

Amaury Bertholomé, algemeen directeur van het circuit, reageert opgetogen op de samenwerking. ‘We zijn erg blij met de komst van de Street View-auto. Hierdoor krijgen motorsportfans wereldwijd de kans om een glimp op te vangen van dit mooie circuit, waar ze zich ook bevinden.’