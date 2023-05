Google Maps lanceert Immersive View voor Routes

Google heeft op zijn I/O-ontwikkelaarsconferentie een nieuwe manier voorgesteld om in Maps, voordat je de weg op gaat, het traject te verkennen. Immersive View voor Routes, zoals de (met AI) verbeterde functie heet, zal de komende maanden beschikbaar worden in onder meer Amsterdam, Berlijn, Dublin, Firenze, Las Vegas en Londen.

Het betreft een uitbreiding van de snufjes Live View en Immersive View voor Plaatsen, die Google eerder al toevoegde aan Maps. Met Immersive View voor Routes kan je op voorhand al gedetailleerd elk segment van een traject ‘previewen’, ongeacht of je de route per auto, fietsend of te voet aflegt.

Luchtkwaliteit en het weer

Wanneer je een routebeschrijving opvraagt, kan je met een druk op de knop uit vogelperspectief bijvoorbeeld kruispunten, fietspaden, trottoirs of parkeerplaatsen langs je reis bekijken. Met de tijdbalk roep je informatie op over de luchtkwaliteit en hoe de route eruitziet als het weer gedurende de dag verandert, zodat je je kunt voorbereiden met een jas of zonnebrandcrème. Tegelijk wordt er gesimuleerd hoeveel auto’s er op een bepaald moment op de weg zijn.

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, gebruikte Google computervisie en artificiële intelligentie om ‘miljarden Street View-beelden en luchtfoto’s samen te smelten, om zo een rijker digitaal model van de wereld te creëren’.

Andere steden (dan die we al opsomden) waar je Immersive View voor Routes binnenkort kan gebruiken, zijn Parijs, Tokio, Venetië, Los Angeles, New York, Miami, Seattle, San Francisco en San Jose. Belgische plaatsen werden niet vernoemd tijdens de conferentie.